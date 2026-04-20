V Hozelci havarovala opitá žena
Autor TASR
Hozelec 20. apríla (TASR) - Polícia obvinila 44-ročnú ženu, ktorá pod vplyvom alkoholu havarovala v obci Hozelec neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v piatok (17. 4.) krátko pred polnocou.
Žena s autom zišla mimo cesty do priekopy. „Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody bola vodička podrobená dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,1 promile. Na vozidle vznikla škoda zhruba 4000 eur,“ uviedla Ligdayová.
Šoférka skončila po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
