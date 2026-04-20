V Hozelci havarovala opitá žena

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Hozelec 20. apríla (TASR) - Polícia obvinila 44-ročnú ženu, ktorá pod vplyvom alkoholu havarovala v obci Hozelec neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v piatok (17. 4.) krátko pred polnocou.

Žena s autom zišla mimo cesty do priekopy. „Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody bola vodička podrobená dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,1 promile. Na vozidle vznikla škoda zhruba 4000 eur,“ uviedla Ligdayová.

Šoférka skončila po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
.

Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise