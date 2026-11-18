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V Humennom školáci budovali hmyzí hotel aj úkryty pre ježkov
Do aktivít sa zapojilo sedem skupín žiakov od prvého až po ôsmy ročník.
Autor TASR
Humenné 18. novembra (TASR) - V Záhrade premien v Humennom pribudol hmyzí hotel, úkryt pre ježkov, napájadlá a ďalšie prvky na podporu biodiverzity. Na ich vytváraní sa od pondelka (16. 11.) do stredy podieľalo 210 žiakov humenských základných škôl. Ako TASR informoval organizátor projektu Dominik Jakub z občianskeho združenia Vlk, ktorý nikdy nespí, cieľom environmentálnych workshopov bolo priblížiť deťom ochranu prírody prostredníctvom praktických aktivít.
Do aktivít sa zapojilo sedem skupín žiakov od prvého až po ôsmy ročník. Deti stavali hmyzí hotel, pripravovali úkryt pre ježkov, natierali vtáčie búdky či zakladali miniskleníky s odrezkami figovníkov. Spoznávali tiež fungovanie vermikompostéra a podieľali sa na výsadbe šiestich stromov a kríkov. Súčasťou workshopov boli aj deti so špeciálnymi potrebami, ktoré pracovali spoločne so svojimi spolužiakmi. „Deti často dokážu viac, než im dospelí dovolia vyskúšať. Aj stavba hmyzieho hotela, príprava úkrytu pre ježka, natieranie vtáčej búdky alebo rozmnožovanie vlastnej rastliny sa môžu stať zážitkami, pri ktorých získavajú samostatnosť a sebavedomie,“ uviedol Jakub. Ako doplnil, úlohou dospelých je vytvárať deťom bezpečné podmienky, v ktorých môžu jednotlivé činnosti samostatne skúšať.
Osobitný význam podľa organizátorov mali aktivity počas 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. Jakub poukázal na to, že slobodu a demokraciu možno rozvíjať nielen účasťou na verejných zhromaždeniach, ale aj každodennou starostlivosťou o svoje okolie a vzájomnou spoluprácou. „Na námestiach môžeme slobodu brániť. Ale v školách, záhradách a komunitách ju môžeme každý deň aj zveľaďovať,“ poznamenal.
Záhradu premien plánuje občianske združenie ďalej rozvíjať. K existujúcim prvkom by mali pribudnúť ďalšie úkryty pre drobné živočíchy, jašteričník, mokraďový záhon, trvalkové výsadby či priestor na aktívne učenie detí. Organizátori chcú zároveň nadviazať dlhodobú spoluprácu so školami, aby sa žiaci mohli zapájať do plánovania, realizácie aj následnej starostlivosti o jednotlivé prvky záhrady.
Projekt Záhrada premien rozvíja občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí ako priestor na praktické environmentálne vzdelávanie a komunitné aktivity. Jesenné workshopy sa uskutočnili s podporou Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis.
Do aktivít sa zapojilo sedem skupín žiakov od prvého až po ôsmy ročník. Deti stavali hmyzí hotel, pripravovali úkryt pre ježkov, natierali vtáčie búdky či zakladali miniskleníky s odrezkami figovníkov. Spoznávali tiež fungovanie vermikompostéra a podieľali sa na výsadbe šiestich stromov a kríkov. Súčasťou workshopov boli aj deti so špeciálnymi potrebami, ktoré pracovali spoločne so svojimi spolužiakmi. „Deti často dokážu viac, než im dospelí dovolia vyskúšať. Aj stavba hmyzieho hotela, príprava úkrytu pre ježka, natieranie vtáčej búdky alebo rozmnožovanie vlastnej rastliny sa môžu stať zážitkami, pri ktorých získavajú samostatnosť a sebavedomie,“ uviedol Jakub. Ako doplnil, úlohou dospelých je vytvárať deťom bezpečné podmienky, v ktorých môžu jednotlivé činnosti samostatne skúšať.
Osobitný význam podľa organizátorov mali aktivity počas 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. Jakub poukázal na to, že slobodu a demokraciu možno rozvíjať nielen účasťou na verejných zhromaždeniach, ale aj každodennou starostlivosťou o svoje okolie a vzájomnou spoluprácou. „Na námestiach môžeme slobodu brániť. Ale v školách, záhradách a komunitách ju môžeme každý deň aj zveľaďovať,“ poznamenal.
Záhradu premien plánuje občianske združenie ďalej rozvíjať. K existujúcim prvkom by mali pribudnúť ďalšie úkryty pre drobné živočíchy, jašteričník, mokraďový záhon, trvalkové výsadby či priestor na aktívne učenie detí. Organizátori chcú zároveň nadviazať dlhodobú spoluprácu so školami, aby sa žiaci mohli zapájať do plánovania, realizácie aj následnej starostlivosti o jednotlivé prvky záhrady.
Projekt Záhrada premien rozvíja občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí ako priestor na praktické environmentálne vzdelávanie a komunitné aktivity. Jesenné workshopy sa uskutočnili s podporou Nadačného fondu Dell v Nadácii Pontis.