V Írskom mori objavili vrak lode, ktorá varovala Titanic pred ľadovcom

Caernarfon 29. septembra (TASR) - Vedci z Bangorskej univerzity vo Walese objavili na dne Írskeho mora vrak lode Mesaba, ktorá v apríli 1912 ako prvá varovala parník Titanic pred ľadovcom. Použili na to špeciálny viaclúčový sonar, ktorý sníma štruktúru morského dna. Vo štvrtok o tom informovala stanica BBC.



Loď SS Mesaba počas plavby cez Atlantický oceán poslala varovanie o ľadovci Titanicu, ktorý sa plavil zo Southamptonu do New Yorku, jeho kapitán ho však – ako niekoľko ďalších - ignoroval. Loď napokon na svojej prvej plavbe narazila do ľadovca a potopila sa. Tragédia si vyžiadala vyše 1500 obetí.



Samotná Mesaba sa potopila počas prvej svetovej vojny v roku 1918, keď ju počas plavby z Liverpoolu do Filadelfie zasiahlo torpédo vypálené z nemeckej ponorky U-118.



Vedci pomocou viaclúčového sonaru naskenovali 273 lodných vrakov nachádzajúcich sa na viac ako 19 štvorcových kilometroch dna, ktoré následne porovnali s databázou potopených lodí britského Hydrografického ústavu a inými zdrojmi. Okrem Mesaby našli i trawlery, nákladné lode, ponorky, zaoceánske plavidlá a tankery.



Použitie sonaru je podľa profesora Innesa McCartneyho z Bangorskej univerzity v oblasti podmorskej archeológie "prelomové". Bádatelia sa predtým niekoľkokrát ročne fyzicky ponorili na miesta potopenia lodí, aby si ich prezreli. Teraz však "jedinečné schopnosti sonaru umožnili vyvinúť pomerne lacný spôsob skúmania vrakov", uviedol McCartney.