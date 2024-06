V kardiocentre v košickej Šaci vykonali unikátnu implantáciu protézy

Košice 12. júna (TASR) - Intervenční kardiológovia v kardiocentre v košickej Šaci ako prví na svete úspešne implantovali aortálnu protézu u pacientky s komplexnou vrodenou chybou srdca a výrazne rozšírenou aortou. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú kardiocentrum patrí.



Aortálna stenóza, teda zúženie chlopne, je podľa kardiocentra pomerne častou diagnózou. Jej výskyt stúpa s vekom, pričom práve u starších pacientov sa v liečbe tejto diagnózy uprednostňuje neoperačná mini-invazívna liečba.



Pacientka, ktorej implantovali novú srdcovú chlopňu, je špecifický prípad. "Je to relatívne mladá pacientka s vrodenou srdcovou chybou, ktorá postupom času viedla aj k poškodeniu aortálnej chlopne, k jej zúženiu a následnému zhoršeniu stavu pacientky. Vzhľadom na svoju základnú diagnózu má však veľmi neštandardné anatomické pomery a veľmi veľký prstenec aortálnej chlopne. To až natoľko, že doteraz do takého veľkého prstenca si nikto na svete netrúfol implantovať novú srdcovú chlopňu," vysvetlil medicínsky riaditeľ kardiocentra pre internistické odbory Anton Farkaš.



Napriek vysokému riziku išlo podľa kardiocentra o jedinú možnosť, ako pacientke pomôcť. Prípad konzultovali aj s detskými pracoviskami v Prahe a vo Varšave, ktoré sa na liečbu vrodených chýb srdca špecializujú. "Súčasne sme CT nález pacientky skonvertovali do augmentovanej reality a celú procedúru sme konzultovali aj s výrobcom protézy a implantačným proktorom," uviedol člen tímu intervenčných kardiológov kardiocentra Jaroslav Januška s tým, že výkon prebehol bez závažných komplikácií a implantácia chlopne bola úspešná. Pacientka aktuálne rehabilituje.



Tím špecialistov z kardiocentra v Šaci prezentoval výsledok aj v online komunite intervenčných kardiológov.