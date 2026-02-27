< sekcia Import
V knižnej edícii Denníka N vychádzajú dva nové tituly
V knižnej edícii Denníka N vychádzajú dve novinky: Cudzinec v Japonsku a Prečo vojna?.
Bratislava 27. februára (OTS) - Prvá vás zavedie na zábavnú a fascinujúcu cestu naprieč všetkými japonskými prefektúrami, druhá odhalí myšlienky Alberta Einsteina a Sigmunda Freuda o mieri a vojne.
Kniha Cudzinec v Japonsku mapuje desať rokov života autora v tejto krajine a opisuje chaos a kultúrny šok, ktoré tam zažil. Je plná veselých aj fascinujúcich príbehov, pričom odkrýva záhady jednej z najzložitejších kultúr sveta.
Chris Broad vás prevedie desiatimi rokmi svojich zážitkov a všetkými štyridsiatimi siedmimi
prefektúrami od ryžových polí na vidieku až po frenetické, neónmi osvetlené ulice Tokia. Spomína na silné momenty, ako bol desivý severokórejský raketový incident alebo ponižujúci zážitok v hodinovom hoteli, či na týždeň strávený s najväčšou japonskou filmovou hviezdou. Kniha Cudzinec v Japonsku je výnimočná a poučná cesta krajinou vychádzajúceho slnka.
Knihu preložil Marián Hamada.
Foto: Chris Broad © Peter Murray
Chris Broad je britský filmár, zakladateľ kanála Abroad in Japan, ktorý patrí s počtom 2,5 milióna odberateľov a 400 miliónov videní medzi najsledovanejšie zahraničné youtubové kanály v Japonsku. V priebehu dvoch rokov a pri práci na dvesto cestovateľských filmoch Chris navštívil všetkých štyridsaťsedem japonských prefektúr a predstavil ich jedlo a kultúru. Zachytil aj aktuálne udalosti prostredníctvom dokumentárnych filmov o jadrovej katastrofe vo Fukušime a o zemetrasení a cunami v regióne Tóhoku. Vďaka svojim skúsenostiam sa stal vyhľadávaným znalcom Japonska a objavil sa v mienkotvorných médiách ako BBC, NHK, Japan Times alebo TEDx.
Napísali o knihe:
„Od nesmelého učiteľa na výmennom pobyte až po ostrieľaného youtubera – Chris Broad spoznáva Japonsko v celej jeho bizarnej kráse. Na vlastnej koži zakúša zemetrasenia, varovania pred severokórejskými raketami, alergie v mačacích kaviarňach aj vyhadzovy z hodinových hotelov. Nekonečne fascinujúce čítanie!“ — Will Ferguson, autor knihy Hokkaido Highway Blues
„Chris Broad vo svojich ironických a sebaironických spomienkach kráča vlastnou, unikátnou cestou naprieč Japonskom. Na tejto púti narazí na priveľa mačiek, zažije dojímavú obnovu regiónu Tóhoku a dostane sa až k pizzi s Kenom Watanabem. Je to skrz-naskrz súčasná kniha – memoáre z Japonska, ktoré by v žiadnom inom období dejín nemohli vzniknúť.“ — Iain Maloney, autor knihy The Only Gaijin in the Village
Kniha ponúka výber z korešpondencie dvoch veľkých osobností a ich ďalšie texty, v ktorých reagujú na spúšť, ktorú po sebe zanechala prvá svetová vojna, netušiac, že tá ďalšia a ešte ničivejšia ešte len prichádza. Albert Einstein sa na Sigmunda Freuda obracia s otázkou, či existuje spôsob, ako odvrátiť od ľudstva hrozbu vojny - s nádejou, že ju osvetlí z perspektívy jeho hlbokých znalostí ľudského pudového života. Freud sa k tejto otázke vracia aj v ďalších textoch a skúma sklamanie, ktoré vojna vyvolala, a zmenu postoja k smrti, ku ktorej nás – ako každá iná vojna – núti.
Texty Sigmunda Freuda preložil Milan Krankus, texty Alberta Einsteina Júlia Sherwood.
Cudzinec v JaponskuKeď sa Angličan Chris Broad usadil na vidieku v severnom Japonsku, začal premýšľať, či neurobil obrovskú chybu. Stane sa najrýchlejšie prepusteným učiteľom angličtiny v japonských dejinách, keďže neovláda jazyk a nemá žiadne učiteľské skúsenosti?
Cudzinec v Japonsku. Desať rokov v krajine vychádzajúceho slnka
Autor: Chris Broad
Preložil: Marián Hamada
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 304
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 2. marca 2026
ISBN: 978-80-8230-425-4
Odporúčaná predajná cena: 18,90 €
Žáner: cestopis, Japonsko, spomienky, autobiografia
Prečo vojna?Korešpondencia medzi Albertom Einsteinom a Sigmundom Freudom z tridsiatych rokov 20. storočia rovnako ako ich ďalšie texty venované otázkam vojny a mieru nadobúdajú vo svetle aktuálnych udalostí až obludnú platnosť. Neschopnosť medzinárodných inštitúcií vynútiť si dodržiavanie pravidiel, priveľká moc sústredená do rúk narcistických osôb, úloha kultúry, či otázka prečo sa ľudstvo aj napriek tragickým skúsenostiam znovu a znovu uchyľuje k deštrukcii, to všetko sú témy, ktoré títo myslitelia zahrnuli do svojho jedinečného a nadčasového interdisciplinárneho skúmania.
Prečo vojna? Korešpondencia a ďalšie úvahy o vojne a mieri
Autor: Albert Einstein, Sigmund Freud
Preložili: Milan Krankus, Júlia Sherwood
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 88
Rozmer: 115 x 185 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 25. februára 2026
ISBN: 978-80-8230-430-8
Odporúčaná predajná cena: 14,90 €
Žáner: osobnosti, vojna, korešpondencia, úvahy
