V knižnej edícii Denníka N vychádzajú dva nové tituly
V knižnej edícii Denníka N vychádzajú tri novinky: Nevera, Morálna revolúcia a Hovor ústami Yaka.
Bratislava 1. mája (OTS) - Kým prvé dve zobrazujú svet, ktorý nás obklopuje, a skúsenosti, ktoré majú mnohí z nás, kniha slovenskej antropologičky Daše Bombjakovej Hovor ústami Yaka nás, naopak, zavedie do prostredia, ktoré ostáva veľkou neznámou – hlboko do konžského pralesa.
Stretávame muža, ktorý dokázal odísť od manželky priamo z pôrodnice za mladou milenkou, aj psychologičku, ktorej profesionálny úsudok zatienila spaľujúca príťažlivosť k pacientovi. Vypočujeme si príbeh chirurga, ktorý riskoval všetko pre svoju Bohyňu, ktorú poznal iba online, aj heterosexuálnu ženu, ktorá podviedla svojho manžela s kolegyňou – a napokon zmenila životy oboch ich rodín.
Juliet Rosenfeld otvára dvere do trinástej komnaty ľudského správania – nevery, ktorá je v spoločnosti tabuizovaná, no v skutočnosti prekvapivo bežná. Autorka ju skúma s empatiou, bez súdenia a bez nánosu hanby. Vďaka kombinácii osobných spovedí, prelomových poznatkov z výskumov a hĺbkovej psychologickej analýzy táto kniha zbúra všetky vaše doterajšie predsudky o tom, čo v skutočnosti znamená byť neverný.
Knihu preložila Lucia Szabóová.
Juliet Rosenfeld je psychoterapeutka a spisovateľka pôsobiaca v Londýne. Vo svojej klinickej praxi aj literárnej tvorbe sa špecializuje predovšetkým na párovú terapiu. Pravidelne publikuje texty o duševnom zdraví a jej výskumná činnosť na University College London (UCL) sa zameriava na spoločenské dôsledky rozpadu vzťahov. Vyštudovala Oxfordskú univerzitu, pôsobila v reklame a krátko aj v štátnej správe, až kým sa pred dvadsiatimi rokmi nerozhodla pre dráhu psychoterapeutky. V súčasnosti je členkou správnej rady Freudovho múzea a autorkou knihy Nevera – Skutočné príbehy o láske, klamstvách, nádeji a túžbe.
Napísali o knihe:
„Mimoriadne hlboká a inšpiratívna kniha o láske, ktorá v každom čitateľovi nevyhnutne zanechá nové podnety na zamyslenie sa nad vlastným životom. Kiežby všetci psychoterapeuti písali s takou ľahkosťou ako Juliet Rosenfeld.“ – Alain de Botton, autor knihy O láske
„Kniha pôsobí osviežujúco najmä vďaka chápavému postoju autorky, ktorá sa pokúša sňať z nevery stigmu hanby a súčasne plasticky ukazuje, aké devastačné môžu byť jej dôsledky.“ – Red Magazine
Bregman nás vezme na cestu od pádu Rímskej ríše cez tichý rozklad Benátok až po nablýskané kancelárie Silicon Valley a elitné univerzity, aby ukázal, kde sme stratili morálny kompas. Morálna revolúcia však nie je len diagnózou úpadku. Je to praktický a inšpiratívny sprievodca pre každého, kto odmieta apatiu a verí, že najdôležitejšia transformácia našich čias nie je technologická, ale hlboko ľudská a etická.
Knihu preložil Samo Marec.
Rutger Bregman je historik a autor piatich kníh o dejinách, filozofii a ekonómii. Jeho knihy Ľudskosť, Utópia pre realistov a Morálna ambícia označil New York Times za bestsellery a boli preložené do vyše 46 jazykov. Za svoju prácu pre časopis Correspondent získal Bregman dve nominácie na prestížne ocenenie European Press Prize. Je spoluzakladateľom holandskej neziskovej organizácie Škola morálnej ambície. Žije v Holandsku.
Ich deti denne prejdú rukami aj dvadsiatich rôznych ľudí. Nepoznajú koncept viny, netolerujú chvastanie a namiesto o vzdelávaní hovoria o zdieľaní múdrosti a dozrievaní. Nemajú veci v osobnom vlastníctve, praktikujú mnohoženstvo a problémy v komunite riešia prostredníctvom verejných prejavov, tzv. mosambo. Prales v ktorom žijú, vnímajú ako priestor hojnosti, pokoja, chladu a plodnosti.
Slovenská sociálna antropologička Daša Bombjaková prežila v komunite lovcov a zberačov Yaka na severe Konžskej republiky pri rieke Motaba niekoľko mesiacov a ich jazyk ovláda najlepšie na svete. Kniha Hovor ústami Yaka nie je exotizujúcim rozprávaním o ľuďoch, ktorí čudne hovoria, čudne sa správajú a nevedia používať telefón, ale citlivo a erudovane sprostredkúva jedinečnú skúsenosť s komunitou, ktorá si aj napriek kolonizácii a globalizácii uchovala svoj jedinečný a inšpiratívny prístup k životu - k vzdelávaniu, vlastníctvu, riešeniu konfliktov, vzťahom či náboženstvu.
Daša Bombjaková pôsobí na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberačskou komunitou BaYaka v Kongu (Brazzaville). Jej výskum sa zameriava na to, ako v spoločnosti takmer bez formálneho vzdelávania deti preberajú hodnoty a spôsoby života svojej komunity. Publikovala v časopisoch Scientific Reports, American Journal of Physical Anthropology, Proceedings of the Royal Society B a ďalších medzinárodných vedeckých periodikách. V súčasnosti sa venuje zabezpečovaniu odbornej praxe pre študentstvo sociálnej antropológie a pôsobí na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, kde má na starosti medzinárodné hodnotenie vedy, umenia a spoločenského dosahu tvorivej činnosti.
NeveraKaždý piaty človek sa v priebehu svojho života dopustí nevery. Skutočné dôvody, ktoré k nej vedú, sú však často úplne iné, než si predstavujeme. Psychoterapeutka Juliet Rosenfeld vo svojej knihe Nevera odkrýva spleť tajomstiev, lží a skrytých túžob, ktoré sprevádzajú mimomanželské vzťahy. Prostredníctvom piatich dramatických, no úprimne vyrozprávaných príbehov nám ukazuje odvrátenú stranu ľudskej intimity.
Stretávame muža, ktorý dokázal odísť od manželky priamo z pôrodnice za mladou milenkou, aj psychologičku, ktorej profesionálny úsudok zatienila spaľujúca príťažlivosť k pacientovi. Vypočujeme si príbeh chirurga, ktorý riskoval všetko pre svoju Bohyňu, ktorú poznal iba online, aj heterosexuálnu ženu, ktorá podviedla svojho manžela s kolegyňou – a napokon zmenila životy oboch ich rodín.
Juliet Rosenfeld otvára dvere do trinástej komnaty ľudského správania – nevery, ktorá je v spoločnosti tabuizovaná, no v skutočnosti prekvapivo bežná. Autorka ju skúma s empatiou, bez súdenia a bez nánosu hanby. Vďaka kombinácii osobných spovedí, prelomových poznatkov z výskumov a hĺbkovej psychologickej analýzy táto kniha zbúra všetky vaše doterajšie predsudky o tom, čo v skutočnosti znamená byť neverný.
Knihu preložila Lucia Szabóová.
Juliet Rosenfeld je psychoterapeutka a spisovateľka pôsobiaca v Londýne. Vo svojej klinickej praxi aj literárnej tvorbe sa špecializuje predovšetkým na párovú terapiu. Pravidelne publikuje texty o duševnom zdraví a jej výskumná činnosť na University College London (UCL) sa zameriava na spoločenské dôsledky rozpadu vzťahov. Vyštudovala Oxfordskú univerzitu, pôsobila v reklame a krátko aj v štátnej správe, až kým sa pred dvadsiatimi rokmi nerozhodla pre dráhu psychoterapeutky. V súčasnosti je členkou správnej rady Freudovho múzea a autorkou knihy Nevera – Skutočné príbehy o láske, klamstvách, nádeji a túžbe.
Napísali o knihe:
„Mimoriadne hlboká a inšpiratívna kniha o láske, ktorá v každom čitateľovi nevyhnutne zanechá nové podnety na zamyslenie sa nad vlastným životom. Kiežby všetci psychoterapeuti písali s takou ľahkosťou ako Juliet Rosenfeld.“ – Alain de Botton, autor knihy O láske
„Kniha pôsobí osviežujúco najmä vďaka chápavému postoju autorky, ktorá sa pokúša sňať z nevery stigmu hanby a súčasne plasticky ukazuje, aké devastačné môžu byť jej dôsledky.“ – Red Magazine
Nevera
Podtitul: Skutočné príbehy o láske, klamstvách, nádeji a túžbe
Autorka: Juliet Rosenfeld
Preložila: Lucia Szabóová
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 248
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 13. apríla 2026
ISBN: 978-80-8230-437-7
Odporúčaná predajná cena: 17,90 €
Žáner: psychológia, vzťahy, rodina
Podtitul: Skutočné príbehy o láske, klamstvách, nádeji a túžbe
Autorka: Juliet Rosenfeld
Preložila: Lucia Szabóová
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 248
Rozmer: 140 x 215 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 13. apríla 2026
ISBN: 978-80-8230-437-7
Odporúčaná predajná cena: 17,90 €
Žáner: psychológia, vzťahy, rodina
Morálna revolúciaRenomovaný holandský historik a autor bestsellerov Ľudskosť a Utópia pre realistov Rutger Bregman sa vracia s naliehavou a provokatívnou analýzou súčasného sveta. Kniha Morálna revolúcia, vychádzajúca z prestížneho prednáškového cyklu The BBC Reith Lectures, je ostrou kritikou dnešných elít a zároveň vášnivým manifestom za návrat k integrite a odvahe.
Bregman nás vezme na cestu od pádu Rímskej ríše cez tichý rozklad Benátok až po nablýskané kancelárie Silicon Valley a elitné univerzity, aby ukázal, kde sme stratili morálny kompas. Morálna revolúcia však nie je len diagnózou úpadku. Je to praktický a inšpiratívny sprievodca pre každého, kto odmieta apatiu a verí, že najdôležitejšia transformácia našich čias nie je technologická, ale hlboko ľudská a etická.
Knihu preložil Samo Marec.
Rutger Bregman je historik a autor piatich kníh o dejinách, filozofii a ekonómii. Jeho knihy Ľudskosť, Utópia pre realistov a Morálna ambícia označil New York Times za bestsellery a boli preložené do vyše 46 jazykov. Za svoju prácu pre časopis Correspondent získal Bregman dve nominácie na prestížne ocenenie European Press Prize. Je spoluzakladateľom holandskej neziskovej organizácie Škola morálnej ambície. Žije v Holandsku.
Morálna revolúcia
Autor: Rutger Bregman
Preložil: Samo Marec
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 104
Rozmer: 115 x 185 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 4. mája 2026
ISBN: 978-80-8230-447-6
Odporúčaná predajná cena: 10,90 €
Žáner: motivácia a sebarozvoj, humanitné a spoločenské vedy
Autor: Rutger Bregman
Preložil: Samo Marec
Vydavateľstvo: N Press, s. r. o.
Počet strán: 104
Rozmer: 115 x 185 mm
Väzba: brožovaná
Dátum vydania: 4. mája 2026
ISBN: 978-80-8230-447-6
Odporúčaná predajná cena: 10,90 €
Žáner: motivácia a sebarozvoj, humanitné a spoločenské vedy
Hovor ústami YakaAntropologička medzi lovcami a zberačmi z Konga.
Ich deti denne prejdú rukami aj dvadsiatich rôznych ľudí. Nepoznajú koncept viny, netolerujú chvastanie a namiesto o vzdelávaní hovoria o zdieľaní múdrosti a dozrievaní. Nemajú veci v osobnom vlastníctve, praktikujú mnohoženstvo a problémy v komunite riešia prostredníctvom verejných prejavov, tzv. mosambo. Prales v ktorom žijú, vnímajú ako priestor hojnosti, pokoja, chladu a plodnosti.
Slovenská sociálna antropologička Daša Bombjaková prežila v komunite lovcov a zberačov Yaka na severe Konžskej republiky pri rieke Motaba niekoľko mesiacov a ich jazyk ovláda najlepšie na svete. Kniha Hovor ústami Yaka nie je exotizujúcim rozprávaním o ľuďoch, ktorí čudne hovoria, čudne sa správajú a nevedia používať telefón, ale citlivo a erudovane sprostredkúva jedinečnú skúsenosť s komunitou, ktorá si aj napriek kolonizácii a globalizácii uchovala svoj jedinečný a inšpiratívny prístup k životu - k vzdelávaniu, vlastníctvu, riešeniu konfliktov, vzťahom či náboženstvu.
Daša Bombjaková pôsobí na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako rok a pol strávila s lovecko-zberačskou komunitou BaYaka v Kongu (Brazzaville). Jej výskum sa zameriava na to, ako v spoločnosti takmer bez formálneho vzdelávania deti preberajú hodnoty a spôsoby života svojej komunity. Publikovala v časopisoch Scientific Reports, American Journal of Physical Anthropology, Proceedings of the Royal Society B a ďalších medzinárodných vedeckých periodikách. V súčasnosti sa venuje zabezpečovaniu odbornej praxe pre študentstvo sociálnej antropológie a pôsobí na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, kde má na starosti medzinárodné hodnotenie vedy, umenia a spoločenského dosahu tvorivej činnosti.
Hovor ústami Yaka
Podtitul: Antropologička medzi lovcami a zberačmi z Konga
Autorka: Daša Bombjaková
Počet strán: 200
Rozmer: 160 x 234
Väzba: flexo
Dátum vydania: 23. apríla 2026
ISBN: 978-80-8230-442-1
Odporúčaná predajná cena: 16,90 €
Žáner: veda, sociálna antropológia, vzdelávanie
Podtitul: Antropologička medzi lovcami a zberačmi z Konga
Autorka: Daša Bombjaková
Počet strán: 200
Rozmer: 160 x 234
Väzba: flexo
Dátum vydania: 23. apríla 2026
ISBN: 978-80-8230-442-1
Odporúčaná predajná cena: 16,90 €
Žáner: veda, sociálna antropológia, vzdelávanie