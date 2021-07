V knižnici Juraja Fándlyho v Trnave vybudujú modernú letnú čitáreň

Trnava 26. júla (TASR) - V záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave vznikne moderná letná čitáreň. Do jej výstavby investuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) približne 315.000 eur. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



V ďalšej fáze projekt počíta s revitalizáciou samotnej záhrady. Nové priestory budú slúžiť verejnosti aj na vzdelávacie aktivity a spoločenské diskusie. "Rozhodli sme sa revitalizovať okolie najväčšej knižnice, ktoré v súčasnosti prakticky nie je využívané. Máme totiž za to, že nejde len o krásu obsahu kníh, ale aj o prostredie, v ktorom ich čítame. Atraktívna letná čitáreň so zelenou strechou preto nahradí škaredé betónové garáže," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Zmeny budú realizované v súlade s odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu Trnava, nakoľko je budova národnou kultúrnou pamiatkou. Kraj má hotovú projektovú dokumentáciu a v najbližšom období spustí proces verejného obstarávania stavebných prác, ktoré budú realizované na jar budúceho roka. "Pokračovať budeme úpravou záhrady. Prvých návštevníkov revitalizovaný areál privíta v lete budúceho roka. Bonusom by malo byť jeho prepojenie s Ružovým parkom formou mostíka cez Trnávku, o čo sa postará mesto," doplnil Viskupič.



V roku 2022 knižnica oslávi 70 rokov svojho fungovania v budove pôvodne navrhnutej Michalom Milanom Harmincom ako sídlo Slovenskej hospodárskej banky.