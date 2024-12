Pomoc ľuďom v núdzi: V Košiciach opäť pristavia Charity bus

Košice 10. decembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v spolupráci s Arcidiecéznou charitou aj tento rok pristaví Charity bus. Verejnosť tak môže prostredníctvom charitatívnej zbierky pomôcť ľuďom v núdzi, sociálne slabším a ľuďom bez domova. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



"Charity bus bude pristavený vo štvrtok (12. 12.) na Staničnom námestí. Od 12.00 do 19.00 h budeme zbierať potrebné veci a odtiaľ ich odvezieme priamo do Arcidiecéznej charity," spresnila s tým, že verejnosť môže do zbierky prispieť drogériou, hygienickými potrebami, trvanlivými potravinami či kuchynských riadom.



Ako pripomenula, pilotný ročník akcie sa uskutočnil v decembri 2019.