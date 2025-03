V Košiciach zafúka, na juhovýchode platia výstrahy pred povodňou

Bratislava 16. marca (TASR) - Počas nedele si treba dávať pozor na silnejší vietor v okolí Košíc. V okresoch Michalovce a Trebišov zase platia výstrahy pred povodňou. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Košice a Košice-okolie do 16.00 h. Vietor tam môže ojedinele dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu.



Výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa naďalej trvá v okresoch Michalovce a Trebišov. Vyhlásená je do pondelka (17. 3.) 10.00 h. SHMÚ predpokladá vzostup vodných hladín na tokoch Bodrog a Latorica vzhľadom na zrážky a zvýšené hladiny tokov na našom aj ukrajinskom území.