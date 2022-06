KOŠICKÁ ZOO SA TEŠÍ: Prvýkrát sa tu narodilo mláďa mačiaka husárskeho

Košice 1. júna (TASR) - V košickej zoologickej záhrade sa prvýkrát v jej histórii narodilo mláďa mačiaka husárskeho. O rozmnoženie týchto afrických primátov sa zoo usilovala dlhšie.



"V týchto dňoch už malá samička menom Soa skúma okolie, okrem mlieka sem-tam ochutná aj zeleninu," informovala v stredu TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Úspešný chov je výsledkom dlhodobého snaženia. Pred siedmimi rokmi priviezli do Košíc zo Zoo Hluboká trojročného samca k samici, ktorá dovtedy žila v neúspešnom páre. Ani toto súžitie neviedlo k očakávanému výsledku, preto sa európska koordinátorka rozhodla vymeniť samicu. Zo zoo v nemeckom Hamme pricestovali matka s dcérou. Fungovanie novovytvorenej skupiny sa ukázalo ako harmonické a za necelý rok sa narodilo prvé mláďa. Matkou sa stala mladšia zo samíc, štvorročná Haya. Obavy chovateľov, či prvorodička zvládne starostlivosť o potomka, sa po niekoľkých dňoch rozplynuli.







"Mačiak husársky obýva savany centrálnej Afriky. Zväčša sa pohybuje na zemi, avšak útočisko pred predátormi a nocľah hľadá v korunách stromov. Patrí k ohrozeným druhom. Dôvodom je najmä ich lov a odchyt mláďat ako domácich miláčikov. Je najrýchlejším bežcom medzi primátmi, dokáže vyvinúť rýchlosť až 50 kilometrov za hodinu," priblížil riaditeľ zoo Erich Kočner. V rámci Únie českých a slovenských zoologických záhrad mačiaka husárskeho chovajú iba v Hlubokej nad Vltavou, Olomouci a Košiciach.



Chovateľov košickej zoo potešili aj ďalšie prírastky. K vzácnym korytnačkám močiarnym pribudla korytnačka leopardia, jedna z najväčších suchozemských. Kolekciu vtákov obohatili prírastky bažantov pestrých, ktoré sú vo voľnej prírode vyhubené, ale napríklad aj ohrozené bažanty sedlaté. Výry sibírske opäť zahniezdili a priviedli na svet tri sovíčatá. Veľa mláďat sa narodilo vo výbehoch domácich, ale aj afrických zvierat.



Za uplynulý mesiac máj košická zoo registruje rekordnú návštevnosť, a to viac ako 37.000 návštevníkov. "V porovnaní s tým istým mesiacom roku 2018, ktorý doteraz viedol rebríček, to bolo o 6000 viac. Rekordne sa vyvíja návštevnosť aj od začiatku roka, keď bránami zoo prešlo 73.000 návštevníkov," doplnila Malešová.