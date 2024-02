V kubánskom románe z Edície MM začujete známu skladbu od kapely Kansas

Bratislava 7. februára (OTS) - Keď sa povie kubánska literatúra, mnoho ľudí si predstaví príbehy na romantických plážach alebo slnkom zaliatych uliciach s farebnými veteránmi. Leonardo Padura však píše kroniku zachytávajúcu spoločensko-politickú situáciu na Kube od druhej polovice minulého storočia po súčasnosť.Jedna z hlavných postáv románu Ako prach vo vetre je Adela, dcéra imigrantov žijúca v New Yorku. Jej matka Kubánka žije na opačnom konci USA v Tacome. Keď si jedného dňa s priateľom na Facebooku pozerajú fotografie z mladosti jeho matky, Adela na jednej z nich spozná svoju matku Loretu s tehotenským bruškom. Prekvapivý objav spustí sled udalostí a Adela postupne odhaľuje matkinu skrytú identitu. Jej skutočné meno je Elisa a kedysi bola súčasťou skupiny mladých vysokoškolákov, ktorí si hovorili Klan. V románe sa dozvieme, ako skupina fungovala, a dokonca aj to, čo predchádzalo vzniku dôležitej fotografie. Všetkých v Klane spájala známa pieseň Dust in the Wind od skupiny Kansas. Tento odkaz autor zámerne vložil do názvu svojho románu.Paduro necháva čitateľa v napätí, postavy opisuje do hĺbky, so všetkými kladnými aj negatívnymi stránkami. Ako prach vo vetre žiada o pochopenie kubánskej reality, reflektuje pocit spolupatričnosti a vlastnej identity v krajine spustošenej prudkými politickými a spoločenskými zmenami.Román, ktorý vychádza vo Vydavateľstve SLOVART v Edícii MM preložila Sofia Tužinská.Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.(1955) pochádza z Havany. Pracoval ako scenárista, novinár či literárny kritik. Napísal viacero románov, medzinárodne sa preslávil najmä cyklom o detektívovi Mariovi Condem. Za svoje diela dostal mnoho prestížnych literárnych cien, okrem iného aj Cenu kňažnej z Astúrie. Okrem románov píše aj esejisticky ladenú prózu či poviedky. V súčasnosti sa radí medzi najprekladanejších kubánskych autorov.(1973) sa umeleckému prekladu venuje od roku 2009. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala odbor španielsky jazyk a literatúra. Momentálne pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Preložila napríklad romány Artura Péreza-Reverteho, Adelaidy Morales či Nerey Riesco a iných.