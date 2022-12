V maďarskom zdravotníctve chýba viac ako 600 obvodných lekárov

Budapešť 12. decembra (TASR) - V maďarskom zdravotníctve chýba vyše 600 obvodných lekárov, pričom tento negatívny trend sa od roku 2010 stále zhoršuje. Aktuálne je neobsadených desať percent obvodných ambulancií, uviedla v pondelok v relácii komerčnej spravodajskej rozhlasovej stanice InfoRádió vedecká pracovníčka Ekonomického a regionálneho výskumného centra (KRTK) Anikó Bíróová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Bíróovej mal od roku 2014 záujem lekárov o túto prácu zvýšiť motivačný príspevok od šesť do desať miliónov forintov (od 14.370 do 23.950 eur). V roku 2017 sa zdvojnásobil, no ani tento príspevok nedokázal zvrátiť negatívny trend.



Najviac neobsadených miest obvodných lekárov evidujú na východe krajiny, a to najmä v odľahlejších lokalitách. Z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil server penzcentrum.hu, vyplýva, že pre obvodných lekárov sú najväčším problémom lokalita a skladba pacientov z hľadiska ich sociálnej a ekonomickej situácie. Pre lekárov nie je atraktívne, ak väčšinu ich pacientov tvoria starší ľudia, odvoláva sa na prieskum server.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)