V Maďarsku platí do nedele najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy
Autor TASR
Budapešť 14. augusta (TASR) - Najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami, tzv. červený kód, vyhlásil vo štvrtok štátny tajomník ministerstva vnútra zodpovedný za politiku starostlivosti Attila Fülöp pre celé územie Maďarska. Varovanie platí od 8.00 h v piatok až do nedeľňajšej polnoci. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Extrémne horúčavy by mohli ohroziť ľudí bez prístrešia. Podľa predpovede meteorologickej spoločnosti HungaroMet budú v nadchádzajúcich dňoch vrcholiť horúčavy, pričom v sobotu by mohla denná teplota v Maďarsku dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.
Účelom červeného kódu je upozorniť na núdzovú situáciu. Jeho vyhlásením vstupuje do platnosti aj špeciálny režim v sociálnom sektore. V takýchto prípadoch musia všetky inštitúcie prijať ľudí bez domova bez ohľadu na to, komu poskytujú služby.
Miera využitia nočných útulkov pre bezdomovcov je v súčasnosti 77 percent v celej krajine vrátane Budapešti, dodáva infostart.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
