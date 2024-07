V Malej Fatre sa zranil 76-ročný turista: Pomáhali mu záchranári

Terchová 30. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (29. 7.) v Malej Fatre 76-ročnému poľskému turistovi, ktorý sa zranil po páde na turistickom chodníku od Sedla za Kraviarskym do Starej doliny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Starší muž si pádom v strmom lesnom svahu spôsobil úraz hlavy, hrudníka a mnohopočetné povrchové poranenia. "Záchranári HZS zo Štefanovej pacienta po príchode ošetrili, stabilizovali, zafixovali a transportovali na miesto, odkiaľ bola možná jeho evakuácia z terénu leteckou technikou. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná žilinská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorej bol pacient odovzdaný do starostlivosti a letecky prevezený do žilinskej nemocnice," priblížila zásah HZS.