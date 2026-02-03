< sekcia Import
V Michalovciach našli potáplicu strednú, vypustili ju späť do prírody
Vtáka sa odborníkom podarilo bezpečne odchytiť a vyšetriť.
Autor TASR
Michalovce 3. februára (TASR) - Koncom januára našli ochranári v blízkosti hlavnej cesty v meste Michalovce jedinca potáplice strednej, vodného vtáka, ktorý sa na území Slovenska v zimných mesiacoch vyskytuje vzácne, no pravidelne. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat o tom informovala na sociálnej sieti.
Vtáka sa odborníkom podarilo bezpečne odchytiť a vyšetriť. Nezistili uňho žiadne zranenia. Po označení ornitologickým krúžkom ho následne vypustili späť do prírody, do toku Čierna voda. „Vtáky nevedia vzlietnuť zo zeme ani zo snehu, rozbiehajú sa po vode. Preto aj táto pravdepodobne pristála omylom pri ceste, ktorú si zrejme pomýlila s vodným tokom, keďže bola lesklá,“ uviedli ochranári.
Popri potáplici strednej sa na Slovensku môžu v zimnom období výnimočne objaviť aj potáplica veľká a potáplica malá, ich výskyt je však ešte zriedkavejší. Ako vysvetlili ochranári, potáplice sú severné druhy vtákov, ktoré trávia celý život vo vode. Vzhľadom na zamŕzanie jazier a morí v severných oblastiach počas zimy migrujú južnejšie, aby mali prístup k otvorenej vode. Najčastejšie sa vyskytujú na morských pobrežiach, v menšom počte však zimujú aj vo vnútrozemí, napríklad na Zemplínskej šírave, pokiaľ nezamrzne.
Vtáka sa odborníkom podarilo bezpečne odchytiť a vyšetriť. Nezistili uňho žiadne zranenia. Po označení ornitologickým krúžkom ho následne vypustili späť do prírody, do toku Čierna voda. „Vtáky nevedia vzlietnuť zo zeme ani zo snehu, rozbiehajú sa po vode. Preto aj táto pravdepodobne pristála omylom pri ceste, ktorú si zrejme pomýlila s vodným tokom, keďže bola lesklá,“ uviedli ochranári.
Popri potáplici strednej sa na Slovensku môžu v zimnom období výnimočne objaviť aj potáplica veľká a potáplica malá, ich výskyt je však ešte zriedkavejší. Ako vysvetlili ochranári, potáplice sú severné druhy vtákov, ktoré trávia celý život vo vode. Vzhľadom na zamŕzanie jazier a morí v severných oblastiach počas zimy migrujú južnejšie, aby mali prístup k otvorenej vode. Najčastejšie sa vyskytujú na morských pobrežiach, v menšom počte však zimujú aj vo vnútrozemí, napríklad na Zemplínskej šírave, pokiaľ nezamrzne.