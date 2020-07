V. Mišenka ostáva vo väzbe, rakúske orgány konajú v dvoch prípadoch

Bratislava/Viedeň 25. júla (TASR) - Viliam Mišenka, ktorého zadržala rakúska polícia 2. júla v Badene pri Viedni, sa nachádza stále v predbežnej väzbe v rakúskej metropole a prokuratúra vo Viedenskom Novom Meste začala voči nemu vyšetrovanie v dvoch prípadoch.



Ide o prípad nájomnej vraždy Františka Marka z roku 1996, ktorý zhorel v chate v obci Nemečky, a o prípad výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009. TASR to v piatok (24. 7.) potvrdil prvý prokurátor Krajinskej prokuratúry vo Viedenskom Novom Meste Erich Habitzl. Keďže je Mišenka rakúskym občanom, a teda ho nemohli vydať na Slovensko, začali rakúske orgány vnútroštátne konanie podľa svojho trestného poriadku a zákonov. Od výsledkov konania závisí, či Mišenka nastúpi do výkonu trestu odňatia slobody v dĺžke 23 rokov, na ktorý ho právoplatne odsúdili na Slovensku za výbuch vo firme Euromont.



Prokuratúra dala návrh na Krajinský súd vo Viedenskom Novom Meste, aby sa väzba, ktorá mala pôvodne predchádzať vydaniu Mišenku na Slovensko, premenila na väzbu vyšetrovaciu. Rakúske orgány už majú k dispozícii zo slovenskej strany spisový materiál v prípade Mišenku. Ak Mišenku umiestnia do vyšetrovacej väzby, jeho prepustenie z nej môže nastať, až keď pominú dôvody väzby alebo sa dosiahne maximálna dĺžka väzby, vysvetlil Habitzl.



Mišenka bol od 4. júla vo väzbe so zámerom jeho priameho vydania slovenským úradom. Zadržali ho 2. júla na ulici v meste Baden na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.



Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho Najvyšší súd (NS) SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. NS SR ho vtedy odsúdil v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont, ku ktorému došlo v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie zranenia.



Rozsudok si Mišenka na NS SR neprišiel vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz 27. apríla 2018.



Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.