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Koniec daždivého počasia? Toto hovoria meteorológovia
Do týchto chvíľ spadlo za posledných 24 hodín na Slovensku väčšinou do päť až desať milimetrov zrážok, iba ojedinele viac ako 30. Najvyšší úhrn pozoruje SHMÚ v obci Tesárske Mlyňany.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - V najbližších hodinách na Slovensku už nebude veľa pršať. Zrážková činnosť bude doznievať na strednom Slovensku a v priebehu popoludnia sa zrejme vytvoria nové prehánky vo východnej polovici. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Vo štvrtok dopoludnia sa na území Slovenska stále vlní frontálne rozhranie a prináša veľa oblačnosti a zrážky najmä nad stredné Slovensko,“ uviedli meteorológovia. Na západe a východe Slovenska je oblačnosti menej a postupne sa zmenšuje, zrážky ustávajú. Ich intenzita je väčšinou na úrovni slabého, ojedinele mierneho dažďa. „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tento front stráca na výraznosti a nad naším územím sa rozpadáva,“ spresnil SHMÚ.
Do týchto chvíľ spadlo za posledných 24 hodín na Slovensku väčšinou do päť až desať milimetrov zrážok, iba ojedinele viac ako 30. Najvyšší úhrn pozoruje SHMÚ v obci Tesárske Mlyňany.
V piatok (5. 6.) postúpi do oblasti Slovenska od západu ďalší studený front, ale opäť tu bude strácať na výraznosti. Na väčšine územia tak spadne opäť iba do päť milimetrov, budú aj miesta kde sa zrážky nevyskytnú a iba výnimočne presiahnu desať milimetrov.
„Vo štvrtok dopoludnia sa na území Slovenska stále vlní frontálne rozhranie a prináša veľa oblačnosti a zrážky najmä nad stredné Slovensko,“ uviedli meteorológovia. Na západe a východe Slovenska je oblačnosti menej a postupne sa zmenšuje, zrážky ustávajú. Ich intenzita je väčšinou na úrovni slabého, ojedinele mierneho dažďa. „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tento front stráca na výraznosti a nad naším územím sa rozpadáva,“ spresnil SHMÚ.
Do týchto chvíľ spadlo za posledných 24 hodín na Slovensku väčšinou do päť až desať milimetrov zrážok, iba ojedinele viac ako 30. Najvyšší úhrn pozoruje SHMÚ v obci Tesárske Mlyňany.
V piatok (5. 6.) postúpi do oblasti Slovenska od západu ďalší studený front, ale opäť tu bude strácať na výraznosti. Na väčšine územia tak spadne opäť iba do päť milimetrov, budú aj miesta kde sa zrážky nevyskytnú a iba výnimočne presiahnu desať milimetrov.