V najväčších horských strediskách napadlo pol metra snehu
Kým na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách pripadlo pol metra nového snehu, v Jasnej to bolo miestami ešte viac.
Autor TASR
Vysoké Tatry/Jasná 31. marca (TASR) - V najväčších slovenských horských strediskách napadlo za posledné obdobie až pol metra čerstvého snehu. Veľká noc vo Vysokých aj Nízkych Tatrách tak bude priať lyžovačke. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že podmienky na zjazdovkách sa výrazne zlepšili. Zima sa pritom vrátila aj do obce Ždiar.
Kým na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách pripadlo pol metra nového snehu, v Jasnej to bolo miestami ešte viac. „Je to najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy, takže kto si už odložil lyže, mal by ich spolu s veľkonočnými korbáčmi opäť vytiahnuť a prísť si užiť skutočné zimné podmienky na horách,“ uviedol šéf zjazdoviek v Jasnej Maroš Kupčo.
Okrem veľkonočnej lyžovačky pripravili strediská aj bohatý veľkonočný program. V Jasnej budú jeho súčasťou veľkonočná sánkovačka, detská diskotéka, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne i oblievačka a šibačka v podaní Liptovských zbojníkov. Vo Vysokých Tatrách sa okrem lyžovačky v strediskách Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica môžu návštevníci tešiť na vystúpenia súborov Vagonár a Bystrianka, jarnú grilovačku či koncert speváčky Karmen Pál-Baláž v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku. Detailný program jednotlivých podujatí nájde verejnosť na webových stránkach www.jasna.sk a www.vt.sk.
„Aktuálne, teda niekoľko dní pred Veľkou nocou, sú obsadené dve tretiny všetkých ubytovacích kapacít strediskových hotelov,“ dodal Galajda.
Lyžiarske stredisko Strednica v Ždiari bude otvorené od piatka 3. do nedele 5. apríla. Chystajú tam veľkonočný program v goralskej atmosfére. „Chceme ukázať, že zima na Slovensku ešte nepovedala posledné slovo. Veľká noc na snehu je ideálnou príležitosťou pre rodiny aj aktívnych návštevníkov spojiť sviatočný oddych s pohybom na čerstvom vzduchu,“ uviedli organizátori. Návštevníci sa môžu tešiť na autentickú atmosféru s folklórnymi prvkami. Veľkonočná lyžovačka v Ždiari je zároveň pozvánkou na objavovanie domáceho cestovného ruchu. V čase, keď sa čoraz viac Slovákov rozhoduje pre dovolenku v zahraničí, chce región poukázať na to, že aj Slovensko má čo ponúknuť. „Podpora domáceho turizmu je pre nás kľúčová. Veríme, že aj takéto podujatia motivujú ľudí objavovať Slovensko a tráviť sviatky aktívne práve u nás,“ dodávajú organizátori.
V neďalekej Bachledovej doline bude program počas víkendu zameraný na tvorivé dielne. Pripravené sú workshopy výroby kraslíc i korbáčov a uskutoční sa tam aj veľkonočná hra, ktorá prevedie deti aj rodičov strediskom, kde budú schované „veľkonočné poklady“.
Kým na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách pripadlo pol metra nového snehu, v Jasnej to bolo miestami ešte viac. „Je to najväčšia nádielka čerstvého snehu za posledné dve zimy, takže kto si už odložil lyže, mal by ich spolu s veľkonočnými korbáčmi opäť vytiahnuť a prísť si užiť skutočné zimné podmienky na horách,“ uviedol šéf zjazdoviek v Jasnej Maroš Kupčo.
Okrem veľkonočnej lyžovačky pripravili strediská aj bohatý veľkonočný program. V Jasnej budú jeho súčasťou veľkonočná sánkovačka, detská diskotéka, rodinný program s ľudovými pesničkami či tvorivé dielne i oblievačka a šibačka v podaní Liptovských zbojníkov. Vo Vysokých Tatrách sa okrem lyžovačky v strediskách Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica môžu návštevníci tešiť na vystúpenia súborov Vagonár a Bystrianka, jarnú grilovačku či koncert speváčky Karmen Pál-Baláž v Tatranskom ľadovom dóme na Hrebienku. Detailný program jednotlivých podujatí nájde verejnosť na webových stránkach www.jasna.sk a www.vt.sk.
„Aktuálne, teda niekoľko dní pred Veľkou nocou, sú obsadené dve tretiny všetkých ubytovacích kapacít strediskových hotelov,“ dodal Galajda.
Lyžiarske stredisko Strednica v Ždiari bude otvorené od piatka 3. do nedele 5. apríla. Chystajú tam veľkonočný program v goralskej atmosfére. „Chceme ukázať, že zima na Slovensku ešte nepovedala posledné slovo. Veľká noc na snehu je ideálnou príležitosťou pre rodiny aj aktívnych návštevníkov spojiť sviatočný oddych s pohybom na čerstvom vzduchu,“ uviedli organizátori. Návštevníci sa môžu tešiť na autentickú atmosféru s folklórnymi prvkami. Veľkonočná lyžovačka v Ždiari je zároveň pozvánkou na objavovanie domáceho cestovného ruchu. V čase, keď sa čoraz viac Slovákov rozhoduje pre dovolenku v zahraničí, chce región poukázať na to, že aj Slovensko má čo ponúknuť. „Podpora domáceho turizmu je pre nás kľúčová. Veríme, že aj takéto podujatia motivujú ľudí objavovať Slovensko a tráviť sviatky aktívne práve u nás,“ dodávajú organizátori.
V neďalekej Bachledovej doline bude program počas víkendu zameraný na tvorivé dielne. Pripravené sú workshopy výroby kraslíc i korbáčov a uskutoční sa tam aj veľkonočná hra, ktorá prevedie deti aj rodičov strediskom, kde budú schované „veľkonočné poklady“.