Autor TASR
Liptovský Hrádok 12. marca (TASR) - Vo Vysokých, Západných a západnej časti Nízkych Tatier platí vo štvrtok od poludnia mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Sneh sa bude cez deň vplyvom teplôt natápať, a to najmä v stredných polohách. „V priebehu dňa očakávame príchod studeného frontu a slabých snehových zrážok. V najvyšších polohách pripadne do päť centimetrov nového vlhkého snehu,“ uviedlo stredisko a upozornilo, že vyhýbať sa treba miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh, prípadne úzkym strmým žľabom.
Počasie počas štvrtka bude naďalej veľmi teplé, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 2000 metrov nad morom (m n. m.). „V priebehu dňa očakávame slabé sneženie. Na severnej strane pohorí, prípadne v zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. Výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m,“ dodalo SLP.
Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier prinesie prechod studeného frontu slabé zrážky, ktoré budú mať formu dažďa. Hlavný problém je tak mokrý sneh.
