V nedeľnú noc sa sála EP zmení na štúdio pre vyše 1000 novinárov

Brusel 8. júna (TASR) - Špeciálne podujatie známe ako "Volebná noc", ktoré je pripravené na nedeľu večer v bruselskom sídle Európskeho parlamentu (EP) bude hostiť vyše 1000 novinárov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Podujatie už niekoľko mesiacov pripravujú a organizujú zamestnancami europarlamentu. Veľká rokovacia sála EP sa na noc z nedele na pondelok premení na vyše desať hodín na obrovské mediálne centrum s predstaviteľmi stoviek médií z celého sveta, vrátane Slovenska.



Tohoročné hlasovanie, ktoré dotvorí budúcu podobu europarlamentu aj ostatných inštitúcií EÚ a rozhodne o budúcom smerovaní Únie, je vzhľadom na situáciu vo svete aj vo vnútri EÚ považované za najdôležitejšie v histórii.



Pasáž medzi budovami na treťom poschodí Európskeho parlamentu, pomenovaná po gréckom expremiérovi Konstantinosovi Karamanlisovi, bola už v sobotu olemovaná stojanmi pre kamery televíznych štábov. Akreditovaní novinári budú mať prístup do najmenej štyroch tlačových miestností, vrátane hlavnej rokovacej sály, ktorá je bežne vyhradená len europoslancom.



Brusel počas volebnej noci očakáva viac ako 1000 novinárov z vyše 90 krajín sveta. Približne 600 z nich je podľa informácií EP špeciálne akreditovaných práve na toto podujatie a zvyšných zhruba 400 patrí medzi stálych spravodajcov médií z Bruselu.



V hlavnej rokovacej sále bolo vytvorených vyše 65 pozícií pre televízne štáby a 700 pracovných miest.



Za posledný rok sa v médiách objavilo viac ako 55.000 článkov o eurovoľbách, čo znamená šesťpercentné vyššie mediálne pokrytie v porovnaní s poslednými eurovoľbami v roku 2019.



Volebná noc bude podľa EP vyvrcholením niekoľkých mesiacov celoeurópskej kampane na podporu hlasovania. Do tej sa zapojilo najmenej 60.000 dobrovoľníkov, čo je dvojnásobok oproti roku 2019, ale aj viac ako 500 celoeurópskych organizácií a 30 spoločností na celom svete. Význam hlasovania v eurovoľbách zdôrazňovali aj mnohí speváci, módni návrhári či športovci.



V období od 6. do 9. júna má možnosť voliť svojich zástupcov do europarlamentu približne 360 miliónov Európanov žijúcich v 27 členských krajinách EÚ. Ich hlasovanie rozhodne o 720 poslancoch budúceho Európskeho parlamentu.



V roku 2024 možnosť voliť v eurovoľbách dostalo aj okolo dvoch miliónov 16- až 17-ročných Európanov. Stalo sa tak potom, ako Nemecko a Belgicko znížili minimálny vek voličov na 16 rokov. Obdobné opatrenie spravilo už pred nimi Grécko, ktoré v roku 2016 znížilo vek voličov na 17 rokov, a následne v roku 2018 Rakúsko a Malta, ktoré odvtedy povolili hlasovať aj 16-ročným.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)