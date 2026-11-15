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V nedeľu bude jasno až polojasno, miestami hmla

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Hmla nad mestom Detva, na južnom úpätí pohoria Poľana. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach miestami -5 až -10 stupňov Celzia.

Autor TASR
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Bratislava 14. novembra (TASR) - Jasno až polojasno, postupne miestami hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň ojedinele slabé zrážky.

Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach miestami -5 až -10 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 4 až 9, pri nízkej oblačnosti 0 až 4 stupne Celzia.

Spočiatku slabý, postupne juhovýchodný až južný vietor 3 až 8, na západe ojedinele okolo 10 až 30, 35 kilometrov za hodinu s nárazmi ojedinele okolo 55 kilometrov za hodinu.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 2 až 0 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -2 stupne Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -1 stupeň Celzia.





Zdroj: SHMÚ
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