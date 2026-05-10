Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
V nedeľu bude jasno, prehánky sa vyskytnú len výnimočne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky, výnimočne búrky.

Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach miestami okolo 4 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami okolo 20 stupňov C.

Prevažne slabý, cez deň miestami južný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 20 až 17 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 17 až 12 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 3 stupne C.






Zdroj: SHMÚ

