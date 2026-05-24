Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Import

V nedeľu bude jasno, prehánky sa vyskytnú len ojedinele

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov Celzia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. mája (TASR) - Jasno až polooblačno. Cez deň postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky, najmä na severe. Výnimočne búrky. Veľmi teplo.



Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami okolo 7 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 26 až 31, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši väčšinou okolo 24 stupňov stupňov Celzia.

Prevažne severný vietor s rýchlosťou 5 až 30 kilometrov za hodinu, v noci a zrána lokálne aj bezvetrie.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 24 až 20 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 20 až 15 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 15 až 7 stupňov Celzia.





Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1