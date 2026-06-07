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V nedeľu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť
Cez deň ojedinele, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Zrána ojedinele hmla.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň ojedinele, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Zrána ojedinele hmla. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou okolo 23 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, postupne miestami, severozápadný až severný vietor do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Počasie na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.
zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 12 až 7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou okolo 23 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, postupne miestami, severozápadný až severný vietor do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Počasie na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.
zdroj: SHMÚ