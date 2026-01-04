< sekcia Import
V nedeľu bude jasne až polooblačno, ojedinele aj zasneží
Spočiatku sa na severe ojedinele môžu tvoriť aj snehové jazyky.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v Žilinskom kraji. Ojedinele slabé sneženie alebo snehové prehánky. Spočiatku na severe ojedinele tvorba snehových jazykov.
Najnižšia nočná teplota -2 až -8, v údoliach ojedinele, najmä na Spiši -8 až -14 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -2 až 3, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a Horehroní väčšinou okolo -4 stupňov C.
Slabý, miestami, najmä na západe a severe, prevažne juhozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). V noci na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Teploty na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -3 až -7 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -7 až -11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -11 až -16 stupňov C.
