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V nedeľu bude oblačno, miestami prehánky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinele, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky - aj intenzívne. Ráno ojedinele hmla.

Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov C.

Slabý až mierny - prevažne juhozápadný vietor. Popoludní v západnej polovici severozápadný vietor 4 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s. (15 až 35, 60 km/h).

Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 15 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov C.





Zdroj: SHMÚ
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