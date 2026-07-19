< sekcia Import
V nedeľu bude oblačno, miestami prehánky
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Polooblačno až oblačno, prechodne miestami až veľká oblačnosť. Spočiatku ojedinele, popoludní na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne búrky - aj intenzívne. Ráno ojedinele hmla.
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov C.
Slabý až mierny - prevažne juhozápadný vietor. Popoludní v západnej polovici severozápadný vietor 4 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s. (15 až 35, 60 km/h).
Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ
Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov C.
Slabý až mierny - prevažne juhozápadný vietor. Popoludní v západnej polovici severozápadný vietor 4 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 16 m/s. (15 až 35, 60 km/h).
Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 7 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ