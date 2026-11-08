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V nedeľu bude slnečno, lokálne hmla a nízka oblačnosť

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Hmla pri meste Detva na južnom úpätí pohoria Poľana. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V noci bezvetrie alebo len slabý vietor.

Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Jasno až polojasno. Zrána a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. V noci bezvetrie alebo len slabý vietor.

Najnižšia nočná teplota 0 až -5, lokálne -5 až -10 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 7 až 12, v údoliach okolo 4 stupňov Celzia.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.





Zdroj: SHMÚ
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