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V nedeľu bude slnečno, lokálne hmla a nízka oblačnosť
V noci bezvetrie alebo len slabý vietor.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Jasno až polojasno. Zrána a dopoludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. V noci bezvetrie alebo len slabý vietor.
Najnižšia nočná teplota 0 až -5, lokálne -5 až -10 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, v údoliach okolo 4 stupňov Celzia.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 0 až -5, lokálne -5 až -10 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 7 až 12, v údoliach okolo 4 stupňov Celzia.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 2 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -4 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ