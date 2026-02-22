< sekcia Import
V nedeľu bude slnka pomenej, prevažne bude hmlisto
Miestami, cez deň na západe na mnohých miestach, dážď. Od vyšších, spočiatku miestami aj v nižších polohách, sneženie.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Prevažne zamračené, hmlisto. Miestami, cez deň na západe na mnohých miestach, dážď. Od vyšších, spočiatku miestami aj v nižších polohách, sneženie. Slabý, cez deň postupne južný vietor do 20 kilometrov za hodinu.
Najnižšia nočná teplota 1 až -7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 1 až 8 stupňov Celzia.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 5 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 3 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -4 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ
