V nedeľu bude slnka pomenej, prevažne bude hmlisto

Hmla. Foto: TASR/AP

Miestami, cez deň na západe na mnohých miestach, dážď. Od vyšších, spočiatku miestami aj v nižších polohách, sneženie.

Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Prevažne zamračené, hmlisto. Miestami, cez deň na západe na mnohých miestach, dážď. Od vyšších, spočiatku miestami aj v nižších polohách, sneženie. Slabý, cez deň postupne južný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Najnižšia nočná teplota 1 až -7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 1 až 8 stupňov Celzia.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 5 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 3 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -4 stupne Celzia.

Zdroj: SHMÚ
