< sekcia Import
V nedeľu budú opäť vysoké teploty, na východe môžu byť aj búrky
Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. augusta (TASR) - Vysoké teploty potrápia väčšinu Slovenska aj v nedeľu (10. 8.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na východe SR sa zároveň môžu poobede vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe.
Vysoké teploty, 33 až 34 stupňov Celzia, budú v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v takmer všetkých krajoch okrem Žilinského. Zvýšená výstraha platí pred teplotou 35 až 36 stupňov Celzia platí pre takmer celý Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.
Vysoké teploty, 33 až 34 stupňov Celzia, budú v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v takmer všetkých krajoch okrem Žilinského. Zvýšená výstraha platí pred teplotou 35 až 36 stupňov Celzia platí pre takmer celý Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.
SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.