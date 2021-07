V nedeľu hrozia búrky, na západnom a strednom Slovensku aj silnejšie

Bratislava 31. júla (TASR) - Búrky, ktoré majú v priebehu nedele (1. 8.) zasiahnuť celú krajinu, majú na západnom a strednom Slovensku udrieť s väčšou silou a intenzitou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pred búrkami na západnom a strednom Slovensku vydal výstrahu vyššieho, 2. stupňa.



Hoci sa búrky môžu tvoriť už od rána, v popoludňajších hodinách, od 12.00 h do 20.00 h môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami s úhrnmi od 30 do 50 mm a nárazmi vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," upozorňuje SHMÚ.



Pre východnú časť krajiny a tiež regióny Kysúc a Oravy platí výstraha pred búrkami 1. stupňa. Aj v tomto prípade môžu byť spojené s lejakmi, pri ktorých spadne 20 až 40 mm zrážok i nárazovým vetrom s rýchlosťou 65 - 85 km/h.



Pre južné okresy vydali meteorológovia tiež výstrahy pred vysokými teplotami, v nedeľu popoludní môžu kulminovať na 33 - 34 stupňoch Celzia.



V oblastiach Spiša, Oravy, Turca, Liptova a Horehronia zasa počas celej nedele hrozí vo vysokohorských polohách nárazový vietor s rýchlosťou 110 - 135 km/h.