ZAFÚKA: V nedeľu môžu Slovensko potrápiť snehové jazyky i záveje

Bratislava 26. februára (TASR) - Počas nedele sa môžu najmä v severných oblastiach Slovenska tvoriť snehové jazyky a záveje. Popoludní môže hlavne na juhovýchode krajiny silnejšie zafúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Najnižší stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov platí do 15.00 h v celom Žilinskom kraji, tiež v okresoch Poprad, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Banská Bystrica, Brezno a Žiar nad Hronom.



Od 15.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred vetrom v Košiciach a okolí, tiež v okresoch Michalovce a Trebišov. O tri hodiny neskôr má začať platiť aj v okresoch Brezno, Rožňava, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou. Trvať má i počas pondelka 27. februára.



Miestami sa očakáva vietor s rýchlosťou v nárazoch od 65 do 85 kilometrov za hodinu. Priemernú rýchlosť môže dosahovať od 45 do 55 kilometrov za hodinu.



Prvý stupeň výstrahy pred povodňou platí v okrese Michalovce. "Na toku Latorica bude pretrvávať vysoký vodný stav zodpovedajúci prvému stupňu povodňovej aktivity," priblížil SHMÚ.