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V nedeľu nás čaká premenlivá oblačnosť a miestami prehánky

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Michal Svítok

Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 18 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Premenlivá oblačnosť a ojedinele, na severe miestami prehánky.

Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach ojedinele okolo 7 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou okolo 18 stupňov Celzia.

Západný až severozápadný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h), v noci na strednom a východnom Slovensku slabý vietor. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.

Počasie na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 16 až 12 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 7 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až 0 stupňov Celzia.

zdroj: SHMÚ
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