V nedeľu nezabudnite na dáždnik, očakávajú sa prehánky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné teploty 24 až 27 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné teploty 22 až 26 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné teploty 22 až 26 stupňov Celzia.




Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 14 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 21 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 9 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.



Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (297 DJ).


Zdroj: meteo.sk
