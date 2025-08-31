< sekcia Import
V nedeľu nezabudnite na dáždnik, očakávajú sa prehánky
Teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Teploty 22 až 27 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné teploty 24 až 27 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné teploty 22 až 26 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné teploty 22 až 26 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 14 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 21 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 12 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 17 stupňov Celzia.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 9 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 13 stupňov Celzia.
Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (297 DJ).
Zdroj: meteo.sk
