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V nedeľu sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky
Platnosť výstrah pred búrkami je na celom Slovensku rôzna, najčastejšie platia od 12.00 alebo 14.00 do 21.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - V nedeľu sa na celom Slovensku môžu vyskytnúť búrky, na južnom Slovensku aj vysoké teploty. Západné Slovensko môže potrápiť vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre všetky javy výstrahy prvého stupňa. Upozornil na to na svojom webe.
Platnosť výstrah pred búrkami je na celom Slovensku rôzna, najčastejšie platia od 12.00 alebo 14.00 do 21.00 h. V okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda platia výstrahy pred vysokými teplotami od 12.00 do 18.00 h. Výstrahy pred vetrom platia v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja od 13.00 do 17.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.
Platnosť výstrah pred búrkami je na celom Slovensku rôzna, najčastejšie platia od 12.00 alebo 14.00 do 21.00 h. V okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Dunajská Streda platia výstrahy pred vysokými teplotami od 12.00 do 18.00 h. Výstrahy pred vetrom platia v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine okresov Trenčianskeho kraja od 13.00 do 17.00 h.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporučil ľuďom, aby pri búrkach dodržiavali viaceré zásady. Ľudia by sa podľa neho nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených vodných plochách a ich blízkom okolí. Za dôležité označil nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Pri búrkach by podľa neho tiež ľudia mali zamedziť kontakt s vodivými predmetmi.