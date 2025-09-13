< sekcia Import
V nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom
Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - V nedeľu (14. 9.) treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa, na niektorých miestach s platnosťou od 4.00 h až do 23.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja môže potrápiť výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok vyšším ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže pritom spadnúť aj pri búrkach.
Tento úhrn zrážok predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodali.
