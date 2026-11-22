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V nedeľu vykukne aj slniečko, na severe Slovenska môže snežiť
Ojedinele hmla. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Jasno až polojasno, miestami, najmä na severe a východe, zamračené nízkou oblačnosťou. Ojedinele hmla. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti.
Ojedinele slabé zrážky, na severe snehové.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach lokálne okolo -5 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade do 8 stupňov Celzia.
Slabý, na severe v noci a dopoludnia miestami západný vietor, na juhozápade popoludní východný do 6 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -10 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
Ojedinele slabé zrážky, na severe snehové.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach lokálne okolo -5 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade do 8 stupňov Celzia.
Slabý, na severe v noci a dopoludnia miestami západný vietor, na juhozápade popoludní východný do 6 metrov za sekundu (20 kilometrov za hodinu).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -10 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ