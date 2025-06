V Nemecku predstavili zákaz oxidu dusného pre maloletých

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecká ministerka zdravotníctva Nina Warkenová v piatok predstavila svoj návrh zákona zakazujúceho predaj a držanie oxidu dusného u maloletých. Dokument musí pred hlasovaním v parlamente ešte schváliť vládny kabinet. Cieľom návrhu má podľa ministerky byť najmä ochrana mladých ľudí, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



V prípade schválenia návrhu by bol znemožnený predaj a držanie oxidu dusného deťmi a mladistvými. Zákaz by sa mal dotýkať aj internetového predaja a samoobslužných automatov.



Podľa Warkenovej oxid dusný „nie je neškodná zábava“, ale predstavuje závažné zdravotné riziká, a to hlavne pre maloletých. „Intenzívna akútna konzumácia môže viesť až k bezvedomiu,“ uvádza sa v návrhu zákona.



Plyn sa používa ako náplň do bombičiek na šľahačku. Priame vdychovanie z bombičky je však extrémne nebezpečné. Plyn je pod tlakom a pri uvoľnení môže spôsobiť omrzliny v ústach alebo pľúcach.



Popularita oxidu dusného je už niekoľko rokov na vzostupe. Zneužíva sa ako párty droga a jeho užívatelia mierne sladkastý plyn vdychujú z balónov. Nazýva sa aj „rajský“ alebo „smiechový“ plyn, pretože spôsobuje záchvaty smiechu, má euforické a mierne halucinogénne účinky a navodzuje pocit odtrhnutia od reality. Historicky sa v medicíne používal ako inhalačné anestetikum a sedatívum.



Predaj oxidu dusného je už v niektorých spolkových krajinách a okresoch zakázaný, ale neexistuje celoštátna regulácia. O tejto téme sa dokonca diskutovalo aj v rámci koaličných rokovaní o vytvorení vlády medzi kresťanskými demokratmi (CDU/CSU) a Sociálnodemokratickou stranou (SPD).