V nemocnici v Rimavskej Sobote darcovia darovali 1027 litrov krvi
Autor TASR
Rimavská Sobota 15. februára (TASR) - V nemocnici v Rimavskej Sobote darcovia v roku 2025 darovali spolu 1027 litrov krvi. Počet odberov krvi medziročne stúpol o osem percent, v porovnaní s rokom 2024 vzrástol aj počet prvodarcov. TASR o tom informovala PR špecialistka siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
V rimavskosobotskej nemocnici vlani zaznamenali celkom 2293 odberov krvi, pričom takmer 1600 bolo od mužov a vyše 680 od žien. Po prvýkrát v živote prišlo svoju krv darovať takmer 250 občanov, v porovnaní s rokom 2024 vzrástol počet prvodarcov o 15 percent.
„Veľmi nás teší, že minulý rok počet odberov krvi v našom darcovskom centre stúpol. Sme vďační za každého prvodarcu, ktorý sa rozhodne urobiť tento dôležitý krok a rovnako si nesmierne vážime aj tých darcov, ktorí sa k nám vracajú dlhé roky,“ uviedol primár hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice Peter Tamás.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti po autonehodách, úrazoch alebo operáciách, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami. Darcovia sa na odber v rimavskosobotskej nemocnici môžu objednať online cez objednávací systém na www.darujemkrv.sk alebo tiež telefonicky na čísle 047/56 012 787. Odberové dni sú v utorok od 7.00 do 10.00 h a v piatok od 7.00 do 11.00 h.
