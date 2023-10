NA HORÁCH OPATRNE: V niekoľkých okresoch treba počítať s vetrom

Bratislava 30. októbra (TASR) - So silným vetrom na horách treba počítať v pondelok večer vo viacerých okresoch Žilinského, Banskobystrického a aj Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre oblasti výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe. Predbežne platia do utorka (31. 10.) do 12.00 h.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí od 20.00 h a týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Martin, Žilina, Námestovo a Dolný Kubín. Podľa SHMÚ sa tam môže vyskytnúť nad pásmom lesa silný vietor, ktorý krátkodobo dosiahne rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. V spomínaných okresoch platí už od 18.00 h výstraha prvého stupňa.



Veternejšie môže byť aj mimo hôr, výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Myjava, Malacky, Senica a Skalica. Vietor tam môže dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha tam platí od 20.00 h do utorka.