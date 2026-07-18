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V niektorých častiach na východe SR platia výstrahy pred povodňou

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Na snímke ľudia sa pozerajú na autá zakliesnené pod mostom v rozvodnenom potoku v obci Jurské Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Druhostupňové výstrahy pred povodňou platia v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina.

Autor TASR
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Bratislava 18. júla (TASR) - V niektorých častiach východného Slovenska platia výstrahy prvého aj druhého stupňa pred povodňou, predbežne do 19.00 a 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.

Druhostupňové výstrahy pred povodňou platia v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina. Prvostupňové v okresoch Michalovce, Sobrance a Stropkov. V okrese Svidník zároveň platia výstrahy druhého stupňa pred búrkou do 18.40 h a pred povodňou do 20.00 h.
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