V niektorých častiach Slovenska sa môžu v noci vyskytnúť búrky
Výstraha pred búrkami platí pre celý Žilinský a Trenčiansky kraj, pre väčšinu okresov Trnavského kraja a pre okresy Malacky, Pezinok a Topoľčany.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - V niektorých častiach Slovenska sa môžu v noci vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci do utorka (16. 9.) 7.00 h.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varujú meteorológovia.
