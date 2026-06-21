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V niektorých častiach Slovenska sa môžu večer vyskytnúť búrky

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Búrka, ilustračné foto zo dňa 26.05.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Naďalej platí aj upozornenie na smogovú situáciu v Topoľníkoch.

Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - V niektorých častiach Slovenska sa môžu vo večerných hodinách vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa, väčšina z nich platí do 21.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha pred búrkami platí pre celý Žilinský kraj, ako aj pre okresy Bratislava, Malacky, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Gelnica, Spišská Nová Ves, Komárno, Nové Zámky, Senica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Naďalej platí aj upozornenie na smogovú situáciu v Topoľníkoch.
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