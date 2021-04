V niektorých okresoch zasneží, vyskytne sa i vietor či snehové jazyky

Bratislava 5. apríla (TASR) - Cez noc sa na Slovensku môžu v niektorých okresoch vyskytnúť vietor, sneženie alebo snehové jazyky a záveje. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe.



Výstraha pred vetrom platí od polnoci do utorka (6. 4.) do 6.00 h pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a pre okres Myjava. Na vietor upozorňuje SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov. Výstrahu pre ne meteorológovia vydali od 5.00 h do 10.00 h.



Snehové jazyky a záveje sa v noci môžu vyskytnúť v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca. Upozornenie platí do 14.00 h.



Sneženie môže byť v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Košice mesto a Sobrance. Meteorológovia vydali výstrahu do 12.00 h.