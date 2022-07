OPÄŤ NÁS POTRÁPIA HORÚČAVY: Meteorológovia vydali na piatok výstrahy

Bratislava 21. júla (TASR) - V niektorých južných okresoch budú v piatok (22. 7.) opäť platiť výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Vydané sú aj výstrahy druhého a prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami bude od 13.00 do 18.00 h platiť v okresoch Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Trebišov a Michalovce. Teplota môže v týchto lokalitách dosiahnuť 38 stupňov Celzia. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozornili meteorológovia.



Teploty od 35 do 36 stupňov Celzia hrozia v Bratislavskom, Trnavskom, časti Nitrianskeho, Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja.



Pre okresy Skalica, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín, Ilava, Púchov, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Svidník, Bardejov, Prešov, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa. Ojedinele tam očakáva teplotu do 33 stupňov.