Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
V niektorých okresoch hrozí v noci prízemný mráz

Na snímke námraza na kvete púpavy. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska hrozí v noci z pondelka na utorok (19. 5.) prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Žilinský kraj a okresy Malacky, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Senica a Skalica. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ konštatuje SHMÚ.

Výstrahy platia od 1.00 do 6.30 h.
