V niektorých okresoch môže v pondelok poobede silno fúkať

Bratislava 4. apríla (TASR) - V niektorých okresoch na Slovensku môže v pondelok (5. 4.) silno fúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha pred vetrom na horách platí pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina od 12.00 h do polnoci. Meteorológovia predpokladajú vietor na horách v polohách približne nad 1500 metrov. V nárazoch by mohol dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.



Pred vetrom varuje SHMÚ v okrese Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. Meteorológovia preto vydali výstrahu od 11.00 h do 21.00 h. Očakávajú vietor rýchlosti 65 kilometrov za hodinu, v priemere oko 45 kilometrov za hodinu.