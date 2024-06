PRIPRAVTE SA NA HORÚČAVY: Teplota môže vystúpiť až na 35 stupňov

ÚVZ: Horúčavy prinášajú zdravotné riziká, možno ich eliminovať prevenciou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Takmer vo všetkých krajoch bol tropický deň, na západe aj tropická noc

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Bratislava 19. júna (TASR) - V okresoch Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a Levice môže v stredu vystúpiť teplota na 35 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.pripomína SHMÚ.S vyššími teplotami však treba počítať aj na západnom Slovensku i mnohých okresoch stredného a východného Slovenska. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné a Vranov nad Topľou. Meteorológovia očakávajú, že teplota vzduchu môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 19.00 h.Vysoké vonkajšie teploty počas leta prinášajú viaceré zdravotné riziká. Patria medzi ne napríklad prehriatie organizmu, zvýšená telesná teplota, malátnosť, ospalosť, bolesť hlavy, závrate, nevoľnosť či zvracanie. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že následky horúčav možno eliminovať dodržiavaním základných pravidiel prevencie.V horúčavách je preto podľa nich dôležité dbať na pravidelný pitný režim. Základom je čistá pitná voda.ozrejmili odborníci.Pozor si treba dávať aj na stravu. Mala by byť ľahko stráviteľná a s nižšou energetickou hodnotou.podotkli odborníci. Ľudia by mali byť podľa nich obozretní aj pri príprave a skladovaní potravín.ÚVZ na ľudí tiež apeloval, aby nepodceňovali riziko úpalu a úžehu. "Pozor na zvýšenú fyzickú námahu. Robievajte si časté prestávky v tieni a v čase medzi desiatou až 16. hodinou obmedzte pobyt vonku a nezdržiavajte sa na slnku. Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny, ideálne do siedmej ráno," dodala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.Vo všetkých krajoch, s výnimkou Žilinského kraja, zaznamenali v utorok (18. 6.) meteorológovia tropický deň. Maximum dosiahla teplota v Mochovciach, a to 32,2 stupňa Celzia. Na západnom Slovensku zároveň zaznamenali tropickú noc. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.konštatuje SHMÚ s tým, že vyššie teplotné minimá na západe boli spôsobené pretrvávajúcim juhovýchodným vetrom.Počas stredy teplota oproti predchádzajúcemu dňu podľa meteorológov stúpne ešte približne o dva až tri stupne Celzia. Rovnako tak aj vlhkosť, najmä na západe Slovenska. Dusno tak bude podľa meteorológov na väčšine územia.podotýka SHMÚ. V noci prejde cez územie Slovenska studený front, ktorý síce plošne prinesie len málo zrážok, ale prechodne prinesie suchší a chladnejší vzduch od severozápadu.