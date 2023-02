V niektorých okresoch naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách

Bratislava 20. februára (TASR) - V noci a v utorok (21. 2.) naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na víchricu na hrebeňoch Tatier. Zároveň pre povodie Bodrogu v okrese Michalovce a povodie Hornádu v okrese Košice-okolie platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou. Informuje na svojom webe.



Pre okresy Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Brezno a Poprad platí výstraha tretieho stupňa do 6.00 h. Do 14.00 h vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa a potom do 22.00 výstrahu prvého stupňa. "Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier sa prechodne očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, to je mohutná víchrica až orkán," priblížilo SHMÚ.



Pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča. Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa a ostatné okresy Žilinského kraja vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Pre okresy Ružomberok a Banská Bystrica platia výstrahy druhého stupňa.