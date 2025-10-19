Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. október 2025Meniny má Kristián
< sekcia Import

V niektorých okresoch Slovenska môže byť v pondelok veternejšie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Výstraha platí pre 13 okresov, kde môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. októbra (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska môže byť v pondelok (20. 10.) veternejšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré lokality výstrahu prvého stupňa pred vetrom. Má platiť od 13.00 h až do utorka (21. 10.). Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre okresy Bratislava, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Zlaté Moravce, Nitra, Levice a Topoľčany. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodal ústav.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti