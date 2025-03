Bratislava 12. marca (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska treba v stredu počítať s vetrom a aj vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Pre oba javy vydal výstrahy prvého stupňa.



Výstraha pred vetrom predbežne platí do 20.00 h v okresoch Malacky, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trenčín, Piešťany, Senica a Skalica. V okresoch Poprad a Tvrdošín platí od 12.00 h, predbežne až do polnoci.



Vietor na horách sa môže vyskytovať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Výstraha tam platí od 14.00 h do polnoci.